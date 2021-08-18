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Son dakika haberi! Isparta'da ortaklar arası alacak borç tartışması: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi! Isparta'da ortaklar arası alacak borç tartışması: 1 ölü

18.08.2021 22:18
Son dakika haberi! Isparta'da ortaklar arası alacak borç tartışması: 1 ölü, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre ISPARTA'da kurbanlık satışı yapan 4 ortak arasında alacak borç anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada Metin Yiğit (50), Mahmut S.'nin (63) tüfekle açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

ISPARTA'da kurbanlık satışı yapan 4 ortak arasında alacak borç anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada Metin Yiğit (50), Mahmut S.'nin (63) tüfekle açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Kaçan diğer 2 ortak ise yara almadan kurtuldu. Jandarma cinayet şüphelisini gözaltına aldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde yer alan Isparta Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi yanındaki besihanede meydana geldi. İddiaya göre, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan alarak satan 4 ortaktan Metin Yiğit yanına diğer 2 ortağını da alarak kendisine ait 32 LE 460 plakalı hafif ticari araçla diğer ortakları Mahmut S.'nin yanına geldi. Besihane yanında bulunan çardak önünde 4 ortak aralarında konuşmaya başladı. Sattıkları hayvanlardan paylarını isteyen diğer ortaklarıyla tartışan Mahmut S., iddiaya göre sinirlenerek eve gitti. Bir süre sonra tüfeğini alarak dışarı çıkan Mahmut S., Metin Yiğit'in bacaklarına doğru ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların diz kapağını parçaladığı Metin Yiğit, yerde hareketsiz kalırken, diğer 2 kişi ise kaçarak uzaklaştı.Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Metin Yiğit'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Metin Yiğit'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Mahmut S. ise suç aleti tüfekle jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi! Isparta'da ortaklar arası alacak borç tartışması: 1 ölü
Son dakika haberi! Isparta'da ortaklar arası alacak borç tartışması: 1 ölü
Son dakika haberi! Isparta'da ortaklar arası alacak borç tartışması: 1 ölü
Son dakika haberi! Isparta'da ortaklar arası alacak borç tartışması: 1 ölü
Son dakika haberi! Isparta'da ortaklar arası alacak borç tartışması: 1 ölü

Metin Yiğit, Jandarma, Isparta, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Isparta'da ortaklar arası alacak borç tartışması: 1 ölü - Son Dakika


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