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Isparta'da otomobille çarpışan minibüs ikiye bölündü: 3 yaralı - Son Dakika

Isparta'da otomobille çarpışan minibüs ikiye bölündü: 3 yaralı

21.07.2021 21:22

Isparta'nın Gönen ilçesinde otomobille çarpışan minibüs ikiye bölünürken, kazada 3 kişi yaralandı.

Isparta'nın Gönen ilçesinde otomobille çarpışan minibüs ikiye bölünürken, kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.00 sıralarında Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı köyü kavşağında meydana geldi. Isparta istikametinden Burdur istikametine doğru seyir halinde olan Can Ö. idaresindeki 34 SN 3171 plakalı otomobil, kavşakta Mehmet Ö. yönetimindeki 52 BC 247 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüsün ön konsol ve motor kısmı ayrılarak yola savruldu. Kazada minibüsün şoförü Mehmet Ö. ve yanındaki Gülüşan Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Serkan K. yaralandı. Otomobil şoförü Can Ö. ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan kaza anı köy muhtarlığının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün yol kenarında durduktan sonra hareket ettiği ve sağ şeritten kavşaktan dönmek için sol şeride geçmeye çalıştığı bu sırada da aynı yönden gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Görüntülerde çarpışmadan sonra minibüsün ikiye ayrıldığı ve minibüstekilerin yola savrulduğu anlar yer aldı. - ISPARTA

Isparta'da otomobille çarpışan minibüs ikiye bölündü: 3 yaralı
Isparta'da otomobille çarpışan minibüs ikiye bölündü: 3 yaralı
Isparta'da otomobille çarpışan minibüs ikiye bölündü: 3 yaralı
Isparta'da otomobille çarpışan minibüs ikiye bölündü: 3 yaralı
Isparta'da otomobille çarpışan minibüs ikiye bölündü: 3 yaralı
Isparta'da otomobille çarpışan minibüs ikiye bölündü: 3 yaralı
Isparta'da otomobille çarpışan minibüs ikiye bölündü: 3 yaralı
Isparta'da otomobille çarpışan minibüs ikiye bölündü: 3 yaralı
Isparta'da otomobille çarpışan minibüs ikiye bölündü: 3 yaralı
Isparta'da otomobille çarpışan minibüs ikiye bölündü: 3 yaralı
Isparta'da otomobille çarpışan minibüs ikiye bölündü: 3 yaralı
Isparta'da otomobille çarpışan minibüs ikiye bölündü: 3 yaralı
Isparta'da otomobille çarpışan minibüs ikiye bölündü: 3 yaralı

Otomobil, Isparta, Minibüs, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da otomobille çarpışan minibüs ikiye bölündü: 3 yaralı - Son Dakika


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