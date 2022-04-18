Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Isparta'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Irak uyruklu U.A'nın kullandığı 32 MA 0496 plakalı otomobil, Anadolu Mahallesi 161. Cadde'de Burak Yıldız (24) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin, ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.