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Son dakika haberi | Isparta'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kaza araçtaki kameraya yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberi | Isparta'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kaza araçtaki kameraya yansıdı

05.12.2021 17:03
Son dakika haberi | Isparta'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kaza araçtaki kameraya yansıdı

Son dakika gündem haberi... Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Ali Öztürk idaresindeki 42 DUB 32 plakalı otomobil, Isparta-Konya kara yolunun 52. kilometresinde Levent Dev yönetimindeki 07 AAJ 879 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Öztürk, bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı kamyondaki kameraya yansıdı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Isparta'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kaza araçtaki kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Isparta'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kaza araçtaki kameraya yansıdı - Son Dakika
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