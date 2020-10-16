Son dakika haberi! Isparta'da otomobilde ölü bulunan kişinin katil zanlısı için müebbet hapis istendi - Son Dakika

Isparta'da, şofben tamir parası meselesinden dolayı bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı hakkında müebbet hapis cezası istendi.

Cinayet zanlısı Mustafa Kaya hakkında müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Olayın detaylarına yer verilen iddianamede, öldürülen Hasan Basri Daşdemir'in yaşadığı aparttaki bozulan şofbeni tamir ettirdiği, bunun için verdiği 400 lirayı apartın temizlik işleriyle ilgilenen Kaya'dan istediği belirtildi.

Kaya'nın da ücretin kendisinden değil, apart sahibinden istemesi gerektiğini söylediği aktarılan iddianamede, bir süre sonra bir araya gelen taraflardan Daşdemir'in elindeki silahla, "Ben paramı kimseye yedirtmem" dediği, Kaya'nın silahı alarak Daşdemir'e ateş ettiği kaydedildi.

Binbirevler Mahallesi'nde, 11 Haziran'da, park halindeki otomobilde ölü bulunan Daşdemir'in silahla vurulduğu belirlenmiş, gözaltına alınan Mustafa Kaya tutuklanmıştı.