Son dakika haberi! Isparta'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Isparta'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

16.10.2022 21:22
Son dakika haberi! Isparta'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Isparta'nın Gönen ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Isparta'nın Gönen ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hasan Naltı'nın (38) kullandığı 32 PF 841 plakalı otomobil, Göltaş mevkisindeki tren garına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Naltı ile otomobildeki K.Y (22), yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Naltı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Isparta'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Isparta'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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