Son dakika haberi... Isparta'da soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi... Isparta'da soba zehirlenmesi: 1 ölü, 1 yaralı
01.11.2020 16:52
Son dakika haberler... ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Döndü Mutlu (66) yaşamını yitirirken, eşi Ali Mutlu (67) ise hastanede tedaviye alındı.
ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Döndü Mutlu (66) yaşamını yitirirken, eşi Ali Mutlu (67) ise hastanede tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde Şarkikaraağaç ilçesi Kerkük Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı evde yaşayan Ali ve Döndü Mutlu çifti, dün akşam sobayı yaktıktan sonra uykuya daldı. Sabah Mutlu çiftinden haber alamayan yakınları eve geldiklerinde çifti hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten Döndü Mutlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Mutlu ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Dündü Mutlu'nun cansız bedeni otopsi için morga konuldu.
Son Dakika Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı Azerbaycan, Zengilan'da Ermenilere ait çok sayıda silahı ele geçirdi TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok İzmir depremi sonrası korkunç iddia! Yıkılan iki binaya da çürük raporu verilmiş Bakan Koca, koronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu paylaştı: Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna uygun olmasa da bir süre dinlenecek Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı