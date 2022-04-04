Son dakika haberi... Isparta'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Isparta'da, telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler, Keçiborlu ilçesinde yaşayan L.G'yi arayarak para istedi.
L.G'nin, durumu bildirmesi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Y.Ö, İ.D. ve İ.P, Denizli'de yakalanarak Isparta'ya getirildi.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ö. ve İ.P. çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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