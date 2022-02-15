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Son dakika haberi: ISPARTA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞINDA HALI SAHA ÇATISININ ÇÖKME ANI KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberi: ISPARTA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞINDA HALI SAHA ÇATISININ ÇÖKME ANI KAMERADA

15.02.2022 15:26

Son dakika habere göre Isparta'da 3 Şubat Perşembe günü 11 saat aralıksız kar yağışında halı sahanın çatısındaki çökmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Isparta'da 3 Şubat Perşembe günü 11 saat aralıksız kar yağışında halı sahanın çatısındaki çökmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Üzerindeki karın ağırlığına dayanamayarak metal direklerin devrildiği sahada çökme anında elektrik kesintisi yaşandı.

Isparta'da 3 Şubat Perşembe günü 11 saat aralıksız süren yağışta çöken pazar yeri ve 3 halı sahada enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Yağışlarda kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığı kentte, bir halı sahanın çatısının kar ağırlığına dayanamayıp çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Muzaffer Türkeş Mahallesi'ndeki sahanın çökme anında branda ile çevrili metal direklerin devrilmesiyle elektrik kesintisi yaşandığı gözlendi.

Davraz mahallesinde çatısı çöken kapalı pazar yerinin enkazında da çalışmalar devam ediyor. Pazar yerinde devrilen demirlerin kaldırılmasına yönelik çalışma yürütülüyor.

Son dakika haberi: ISPARTA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞINDA HALI SAHA ÇATISININ ÇÖKME ANI KAMERADA
Son dakika haberi: ISPARTA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞINDA HALI SAHA ÇATISININ ÇÖKME ANI KAMERADA
Son dakika haberi: ISPARTA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞINDA HALI SAHA ÇATISININ ÇÖKME ANI KAMERADA

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Isparta, Metal, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ISPARTA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞINDA HALI SAHA ÇATISININ ÇÖKME ANI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: ISPARTA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞINDA HALI SAHA ÇATISININ ÇÖKME ANI KAMERADA - Son Dakika
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