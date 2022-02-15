Son dakika haberi: ISPARTA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞINDA HALI SAHA ÇATISININ ÇÖKME ANI KAMERADA - Son Dakika

Yolu kapatılan yatırımcı neye uğradığını şaşırdı! 4 milyonluk tesis çöp olmak üzere

Isparta'da 3 Şubat Perşembe günü 11 saat aralıksız kar yağışında halı sahanın çatısındaki çökmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Üzerindeki karın ağırlığına dayanamayarak metal direklerin devrildiği sahada çökme anında elektrik kesintisi yaşandı.

Isparta'da 3 Şubat Perşembe günü 11 saat aralıksız süren yağışta çöken pazar yeri ve 3 halı sahada enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Yağışlarda kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığı kentte, bir halı sahanın çatısının kar ağırlığına dayanamayıp çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Muzaffer Türkeş Mahallesi'ndeki sahanın çökme anında branda ile çevrili metal direklerin devrilmesiyle elektrik kesintisi yaşandığı gözlendi.

Davraz mahallesinde çatısı çöken kapalı pazar yerinin enkazında da çalışmalar devam ediyor. Pazar yerinde devrilen demirlerin kaldırılmasına yönelik çalışma yürütülüyor.