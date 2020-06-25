Son dakika haberi: Isparta'da yörük kültürü minyatürlerle anlatılıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Isparta'da yörük kültürü minyatürlerle anlatılıyor

Son dakika güncel haberi... Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçli köyünde yörük kültürü oluşturulan evde canlandırma maketleri ve minyatürlerle anlatılıyor.

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçli köyünde yörük kültürü oluşturulan evde canlandırma maketleri ve minyatürlerle anlatılıyor.

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Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde 1960 yılında yapılan İlkokul binası taşımalı sisteme geçince boş kaldı. Köylüler eğitim gördükleri okulu Batı Akdeniz Kalkınma ajansı (BAKA) destekli bir proje ile Yörük evine çevirerek kültürümüzün tanıtılması amacıyla köyü ziyaret edenlerin kullanımına açtılar. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Akkeçili köyünde bulunan Yörük evini ziyaret ederek dernek yetkililerinden proje ile ilgili bilgi aldı.


Proje kapsamında Okulun bahçesine Yörüklüğün simgesi ve yaşam alanı olan kıl çadırlar kurularak ziyaretçilere gözleme ikram ediliyor. 5 Derslik bulunan okul binasına yapılan tadilat ile köye hizmet veren bir kütüphane ve Yörük kültürünü yansıtan minyatürler oluşturuldu. Vali Seymenoğlu Yörük kültürünün tanıtıldığı evin bölümlerini tek tek gezdi, canlandırma maketlerini ve minyatürleri inceledi.


Akkeçili köyü muhtarı Mustafa Ünal Projenin Isparta'da başka bir örneğinin olmadığını belirtti.


Akkeçili köyü Yörük kültürünü yaşatma derneği başkanı Şükrü İbişoğlu, 1960 yılında açılan ilk okul binasının taşımalı eğitimle boş kalması ile birlikte yörük kültürünü yansıtan bir Yörük evi oluşturduklarını belirtti.


Akkeçili köyü Yörük kültürünü yaşatma derneği en büyük hedefi ise okul çağındaki bütün öğrencilerin Yörük evini görmesi. - ISPARTA

Senirkent, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Isparta'da yörük kültürü minyatürlerle anlatılıyor - Son Dakika

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