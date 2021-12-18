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Isparta'da zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Isparta'da zincirleme kaza: 2 yaralı

18.12.2021 20:19
Isparta'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 araç birbirine girdi, 2 kişi hafif yaralandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 araç birbirine girdi, 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Babasultan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta istikametinden Eğirdir istikametine ilerlemekte olan İ.K. yönetimindeki 32 GE 902 plakalı tır, iddiaya göre freninin boşalması sonucu duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile 6 araç birbirine girdi. Kazada araçlar içerisinde bulunan M.Ç. ve Ç.A. hafif yaralandı.

Diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları yaralı kişilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı şahıslar kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışana araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(Oğuzhan Uysal - Emel Turan Kartal/İHA)

Isparta'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Isparta'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Isparta'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Tragger, Isparta, Eğirdir, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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