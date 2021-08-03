Son dakika haberi: Isparta Sütçüler'deki orman yangını 2'nci gününde - Son Dakika

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde, dün öğle saatlerinde başlayan yangın 2'nci gününde devam ediyor. Kanyon boyunca ilerleyen ve vadiyi çevreleyen yamaçlarda bulunan yeşil örtü tamamen yanarken, yüzlerce itfaiye aracı ve arazöz söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde dün başlayan yangın sonrası ekipler söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yazılı Kanyon mevkiinde başlayan ve hızla yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 2 gündür devam eden yangına 2 helikopter ve 2 uçak da havadan destek veriyor. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasıyla birçok mahalle tahliye edildi. Şu ana kadar yaklaşık 15 ev yangından zarar gördü. Dumandan etkilenen 10 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı.

Yangın, Çandır köyü yerleşim biriminden sonra kanyonun güneydoğusunda bulunan ve yöre halkı tarafından Şahin Tepesi olarak adlandırılan yüksek rakımlı tepeye ilerledi. İtfaiye araçlarının ulaşmasının imkansız olduğu derin vadide alevler tepeyi sardı. Önce Yıldız ardından Kızıllı köyüne doğru ilerleyen yangın, helikopter ve uçakla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yöre halkı, yangının Kızıllı bölgesini geçmesi halinde kontrolünün daha da zorlaşacağını belirtti.VALİ SEYMENOĞLU VE TBMM BAŞKAN VEKİLİ BÖLGEDEYangının başladığı saatlerden itibaren Sütçüler yangın bölgesine giden Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve TBMM Başkanvekili AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç , geceyi Çandır'da geçirdi ve sabaha kadar çalışmaları koordine etti. Vali Seymenoğlu çalışmaların sürdüğünü ve yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını, belirterek "Çok şükür can kaybımız yok" açıklamasında bulundu.YARDIM YAĞIYORYangın bölgesine özellikle Isparta'dan Antalya Burdur ve Afyon illerinden su, gıda yardım malzemesi yağarken, bölgede en fazla tepe lambası, el feneri, pil ve telefonların şarj edilmesi için taşınabilir batarya ve şarj kablosuna ihtiyaç olduğu bildirildi.ADIM ATACAK YER YOK

Yangın bölgesine Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Isparta illerinden çok sayıda iş makinesi, itfaiye aracı, arazöz, söndürme tankı ve arazi aracı gelirken, bölgedeki yolların dar olması nedeniyle hareket kabiliyeti de kısıtlandı. Güvenlik güçleri zaman zaman tıkanan yolları açmak için yoğun çaba sarfediyor.