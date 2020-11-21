Son dakika haberi | Isparta ve Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Son dakika haberleri... Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kentte uygulama öncesi alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapandı. Caddelerde araç yoğunluğu azalırken, park ve meydanlar boşaldı, en işlek noktalardan Mimar Sinan ve Cumhuriyet Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Polis ve jandarma ekipleri, sokaktaki vatandaşlara kimlik sordu, kısıtlama hakkında bilgilendirmeler yaptı. Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda Gazi ve Atatürk Caddesi'nde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Alper Taş hastaneye yatırıldı

Robert De Niro, Marlon Brando, Al Pacino ve daha niceleri! İşte tüm zamanların en iyi öfke performansları

Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap

Emre Karayel ile Gizem Demirci evlendi, nikahta herkes gülme krizine girdi

Bu işte bir terslik var! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, 15 Temmuz Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı

Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un oyuna girdiğini görünce ayağa kalkıp alkışladı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya yerli aşı mesajı: İnşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız

"İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki