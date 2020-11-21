Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kentte uygulama öncesi alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapandı. Caddelerde araç yoğunluğu azalırken, park ve meydanlar boşaldı, en işlek noktalardan Mimar Sinan ve Cumhuriyet Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.
Polis ve jandarma ekipleri, sokaktaki vatandaşlara kimlik sordu, kısıtlama hakkında bilgilendirmeler yaptı.
Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda Gazi ve Atatürk Caddesi'nde vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Isparta ve Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika