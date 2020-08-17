Son dakika haberi: Ispartalı matematik dehası Burak Bilgin, Türkiye'nin yeni Aziz Sancar'ı olmak istiyor - Son Dakika

İstanbul'da Aralık ayında gerçekleştirilen Dünya Hafıza ve Zihinsel Olimpiyatlarında dünya şampiyonu olan Burak Bilgin, akademik kariyerinde tıp alanına yönelmeyi ve Türkiye'nin yeni Aziz Sancar'ı olmayı hedefliyor.

Ispartalı 19 yaşındaki Burak Bilgin, 2019 yılının Aralık ayında İstanbul'da düzenlenen ve 13 ülkeden 169 beyin sporcusunun katıldığı Dünya Hafıza ve Zihinsel Olimpiyatlarında 10 basamaklı zihinsel toplama alanında dünya şampiyonu oldu. Türk Alman Üniversitesi Moleküler Biyoloji Bölümü öğrencisi olan Burak Bilgin, akademik kariyerinde tıp alanına yönelmek ve bu alanda çare bulunamayan hastalıklarla ilgili çalışmalar yapmak istiyor. Bilgin, bu konuda kendisine sahip çıkılmasını bekliyor.

"Yarışmaya rakiplerime göre değil kendi başarıma odaklı hazırlandım"

Dünya şampiyonu olduğu Dünya Hafıza ve Zihinsel Olimpiyatlarında zihinsel takvim olarak 1600 ile 2099 yılları arasındaki herhangi 125 tarihin hangi günlere denk geldiğini hesaplamada 2 kez de Türkiye rekoru kırdığını belirten Bilgin, matematiksel zekasının daha fazla olduğunu düşündüğünü ifade etti. Yarışmaya hazırlanma sürecini anlatan Bilgin, "8 basamaklı sayıları çarparken o sayıları nasıl hesaplayabileceğimi ve kafadan nasıl daha hızlı işlem yapabileceğimi düşünerek yarışmaya hazırlandım. Şampiyonaya hazırlıkta rakiplerime göre değil, kendi başarımı arttırmaya yönelik bir çalışma temposu tuttum" dedi.

"8 yıldır ilk 3 sıra Hindistan'ın elindeydi""

13 ülkeden 169 kişinin katıldığı yarışmada Hindistan'ın 60 beyin sporcusuyla yer aldığını kaydeden Burak Bilgin, "Hindistan son 8 yıldır 10 basamaklı zihinsel toplama alanında ilk 3 sıraya kimseye vermemişti. Ben birinci olunca gelip tebrik ettiler ve gelip benimle fotoğraf çektirdiler" diye konuştu.

"Maddi imkanlardan dolayı Las Vegas'a gidemedim"

Burak Bilgin, 2015 yılındaki olimpiyatlarda da rekor kırdığını belirterek, o yarışmadan sonra kendisinin 2016 Las Vegas olimpiyatlarına davet edildiğini ancak maddi imkanlar nedeniyle gidemediğini söyledi. Bilgin, bu konularda kendisine sponsor olarak yardımcı olunmasını beklediğini dile getirdi.

"Cumhurbaşkanımız beni tebrik etti"

Dünya şampiyonluğunun hem sosyal hem akademik hem de özgüven açısından kendisine çok faydalı olduğunu ifade eden Burak Bilgin, "Okulumuza bazı bölümlerin açılışı için Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beni tebrik etti. Bu durum beni çok mutlu etti" dedi.

"İnşallah ikinci bir Aziz Sancar olabilirim"

Gelecek hedeflerinden bahseden Burak Bilgin, okuduğu bölümün çok geniş alanlarının bulunduğunu ve bu alanlar içerisinden tıpa yöneleceğini, bu sayede korona virüs gibi çare bulunamayan hastalıklara çare bulmayı hedeflediğini kaydetti. Bilgin, "Başarılı Türk bilim insanlarını takip ediyorum. Onların yolunda ilerliyorum. İnşallah ikinci bir Aziz Sancar olabilirim" dedi.

"Bize yaşattığı ilk sevinç değildi"

Anne Gülay Bilgin de oğlunun başarısından dolayı onurlu ve gururlu olduklarını söyledi. Burak'ın kendilerine daha önceleri de sevinç yaşattığını ancak ilk kez dünya şampiyonu olduğunu belirten Gülay Bilgin, "Daha önce TEOG şampiyonu oldu ve Türkiye rekorları kırdı. Oğlumun akademik alanda başarılı olmasını istiyorum. İkinci bir Aziz Sancar olmak istiyor. İnşallah o seviyede kendisini görmek ve vatana millete hayırlı evlat olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Çiftçi olarak bu seviyeye getirebildim"

Baba Murat Bilgin ise Burak'ın bilim tarihine geçmesini istediğini ifade ederek, bu konuda devlet büyüklerinden destek beklediklerini belirtti. Murat Bilgin, "Çiftçi olarak bu seviyeye getirebildim, bundan sonrası için inşallah devletimiz el atar. Kendisi Aziz Sancar gibi olmak istiyor. Biz tıp okumasını istiyorduk. Kendisi bilim adamı olmak istiyor. Kendisine hedef koydu inşallah başarır" dedi. - ISPARTA