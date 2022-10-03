Son dakika haberi... İspir'de korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika haberi... İspir'de korkutan yangın

03.10.2022 10:47
Son dakika haberi... İspir'de korkutan yangın

Son dakika 3. sayfa haberi... Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Çayırözü Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, korku dolu dakikalar yaşattı.

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Çayırözü Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, korku dolu dakikalar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Çayırözü Mahallesi Ovit Yaylası sınırında bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyük bir alana yayıldı. Yangına, İspir İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri de müdahale etti. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, uzun süre kontrol altına alınamadı. Arazinin dağlık olması ve rüzgarın etkili olması yangının büyümesine neden oldu. Yangın sonucunda yüzlerce dönüm arazi küle dönerken, jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Jandarma, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İspir'de korkutan yangın - Son Dakika

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