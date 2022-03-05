Son dakika haberi | İsrail, 25 Rus milyarderin "özel jet ve yatlarına" yaptırım kararı aldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | İsrail, 25 Rus milyarderin "özel jet ve yatlarına" yaptırım kararı aldı

05.03.2022 21:31
Son dakika haberi | İsrail, 25 Rus milyarderin "özel jet ve yatlarına" yaptırım kararı aldı

Son dakika haberleri: İsrail'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen 25 Rus milyardere sınırlı ölçüde yaptırım kararı aldığı bildirildi.

İsrail'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen 25 Rus milyardere sınırlı ölçüde yaptırım kararı aldığı bildirildi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, yaptırım kararı kapsamında, 25 Rus oligarka ait özel jetler İsrail havaalanlarında 48 saatten fazla kalamayacak ve onlara ait yatların limanlara demir atmasına izin verilmeyecek.

Yaptırım kararını, ismi paylaşılmayan "üst düzey bir İsrailli yetkiliye" dayandıran gazete, "İsrail'in, Putin'e yakın Rus iş insanlarına yaptırım uygulanmasında ABD'ye katılmaya karar verdiğini" yazdı. ???????

Haberde, söz konusu 25 kişinin kim olduklarına ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, İsrail, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İsrail, 25 Rus milyarderin 'özel jet ve yatlarına' yaptırım kararı aldı - Son Dakika


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