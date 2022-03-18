Son dakika haberi... İsrail: ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör listesinden çıkaracağına inanmıyoruz - Son Dakika
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Son dakika haberi... İsrail: ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör listesinden çıkaracağına inanmıyoruz

18.03.2022 14:04
Son dakika haberi... İsrail: ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör listesinden çıkaracağına inanmıyoruz

Son dakika gelişmesine göre İsrail, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesinden çıkarabileceği yönündeki iddialara tepki göstererek bunu reddettiğini duyurdu.

İsrail, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesinden çıkarabileceği yönündeki iddialara tepki göstererek bunu reddettiğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, uluslararası basında yer alan iddialar üzerine konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İran Devrim Muhafızlarının, "Amerikalılar dahil olmak üzere binlerce insanı öldüren bir terör örgütü" olduğunu savunan Bennett ve Lapid, "ABD'nin terör örgütü tanımlamasını kaldıracağına inanmayı reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızlarının İran'ın yanı sıra Lübnan, Gazze, Yemen, Suriye ve Irak'ta aktif olduğunu vurgulayan Bennett ve Lapid, bu gücün "üst düzey ABD'li yetkililere suikast planlarının arkasında olduğunu" ileri sürdü.

Ortak açıklamada, Devrim Muhafızlarının Suriye'de "yüzbinlerce sivilin öldürülmesi" ve İran halkının "vahşice baskı altına alınmasından" sorumlu olduğunu savunan Bennett ve Lapid, şöyle devam etti:

"Devrim Muhafızlarını terör örgütü listesinden çıkarma girişimi, mağdurlara bir hakarettir ve kesin kanıtlarla desteklenen belgelenmiş gerçekliği görmezden gelmektir. Devrim Muhafızlarının terör örgütü olarak tanımlanmasının Amerikalılara zarar vermeme sözü karşılığında kaldırılacağına inanmakta güçlük çekiyoruz."

Terörle mücadelenin tüm dünyanın ortak görevi olduğuna işaret edilen açıklamada, "ABD'nin teröristlerin boş vaatleri karşılığında en yakın müttefiklerini terk etmeyeceğine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakereler kapsamında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve anlaşmanın yenilenmesi hedefleniyor.

Uluslararası basında müzakereler sonucu ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü listesinden çıkarılabileceğine yönelik haberler yer almıştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, İsrail, Terör, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İsrail: ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör listesinden çıkaracağına inanmıyoruz - Son Dakika


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