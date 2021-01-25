Son dakika haberi! İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskın sırasında biri gerçek mermiyle 2 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Deyr Ebu Meşal köyüne baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin kullandığı gerçek mermiyle ayağından yaralanan bir genç hastaneye kaldırılırken, plastik merminin isabet etmesi sonucu yaralanan diğer genç ayakta tedavi edildi.

Aktivistler ise sosyal medya hesaplarında yayımladıkları paylaşımlarında, kendilerine taş atan Filistinli gençlere İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi ile karşılık verdiğini aktardı.

İsrail güçlerinin köye giriş ve çıkışları birkaç saat kapattığını ve bazı Filistinlileri gözaltına aldığını belirten aktivistler, askerlerin mahalle aralarına girerek gerçek ve plastik mermiyle çevreye ateş açtığını, ses ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını ifade etti.