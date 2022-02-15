İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda bir Filistinli İsrail askerlerince vurularak yaralandı.

AA muhabirinin görgü tanıklarının edindiği bilgiye göre, İsrail askerleri el-Halil kentindeki birçok eve baskın düzenledi. Baskınlar sırasında İsrail askerleri ile çok sayıda Filistinli arasında arbedeler yaşandı.

İsrail askerleri baskını protesto eden Filistinlilere ses ve gaz bombalarının yanı sıra gerçek ve kauçuk kaplı mermiler ile saldırdı. Olaylarda bir Filistinli kauçuk kaplı mermi ile vurularak yaralandı.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, işgal altındaki Kudüs, Ramallah, Cenin, Kalkilya, el-Halil ve Betüllahim kentlerinde İsrail askerleri 16 Filistinliyi göz altına aldı.

Haberde gözaltına alınanlar arasında Hamas'ın sorumlularından Abdulcabir Cerrar'ın da bulunduğu belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.?????