Son dakika haberi: İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale etti - Son Dakika

EL İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinlinin şehit edilmesini protesto eden Filistinlilere müdahalede bulundu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın El Halil kentinde onlarca Filistinli genç, İsrail askerlerinin dün bir Filistinliyi vurarak şehit etmesine tepki gösterdi.

Beyt Ummar beldesinde toplanan gençler ile bölgedeki İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. Gençler, İsrail askerlerine taş atarken, askerler, gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da dün "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla İsrail askerlerince vurulan bir Filistinli şehit olmuştu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim'in güneyindeki Gush Etzion kavşağında "bıçaklı saldırı girişiminin" önlendiği ve saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin "etkisiz hale getirildiği" belirtilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, henüz kimlik bilgilerine ulaşılamayan bir Filistinlinin Gush Etzion kavşağında İsrail askerlerince şehit edildiği duyurulmuştu.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.