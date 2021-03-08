Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail askerlerince vurulan gençlerden birinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Salah, açılan ateşle yaralanan iki gencin çevredeki Filistinliler tarafından hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Öte yandan İsrail İşgaline Karşı Sivil Direniş Komitesi mensubu Filistinli aktivisit Ahmet Salah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Beytullahim kentine bağlı El-Hıdır beldesi yakınlarında Filistinli gençlere ateş ettiğini aktardı.

Adraee, İsrail askerlerinin, molotofkokteyli atmaya çalıştığı öne sürülen gençlere ateş ederek "etkisiz hale" getirdiğini belirtti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki Filistinli gencin Batı Şeria'nın Beytullahim kentine bağlı El-Hıdır beldesi yakınlarındaki Etzion Yahudi yerleşim birimi çevresinde İsraillilerin araçlarına molotofkokteyli atmaya çalıştığı iddiasında bulundu.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria 'da Yahudi yerleşimcilerin araçlarına molotofkokteyli attıkları iddiasıyla iki Filistinliyi yaraladı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | İsrail askerleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık

"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı

Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu