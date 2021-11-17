EL HALİL -İsrail askerleri El Halil'de 13 çocuğu gece yarısı uyandırıp fotoğraflarını çekti - Son Dakika

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan El Halil kentinde gece yarısı bir eve düzenledikleri baskında 13 çocuğu avluya çıkartarak fotoğraflarını çektiği ortaya çıktı.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, söz konusu olaya ilişkin görüntüleri, sosyal medya hesabından yayınladı.

Görüntülerde El Halil'de Filistinlilerin yaşadığı bir eve gece saatlerinde baskın düzenleyen İsrail askerlerinin evdeki 13 çocuğu uyandırarak avluya çıkardığı, aile üyelerinin de askerlerin emirlerine uyarak ağlayan bazı çocukları sakinleştirmeye çalıştığı ve çocukları bir araya topladığı görülüyor.

Çocukların fotoğrafını çeken askerin, küçüklere gülümsemeleri için "peynir" dediği anlar görüntülere yansıyor. Aile üyelerinden birinin kucağındaki bebeğin de çocukların yanında fotoğraf karesine girdiği dikkati çekiyor.

Yedioth Ahranoth gazetesine konuşan İsrail Ordu Sözcüsü, söz konusu olayın eylül ayında yaşandığını, askerin hareketlerinin "uygunsuz" olduğunu, bu nedenle uyarıldığını ve bu tür olayların tekrar etmemesi için önlemlerin sıkılaştırılacağını söyledi.

Sözcü, askerlerin yakınlardaki bir Yahudi yerleşim birimine taş atanların tespiti için söz konusu eve baskın düzenlendiğini savundu.

İsrail askerlerinin, reşit olmayan kişilerin fotoğrafını çekmesi yasa dışı

İsrail askerlerinin, reşit olmayan kişilerin fotoğrafını çekmesinin yasa dışı olduğu belirtildi.

B'tselem, konuya ilişkin açıklamasında "bu görüntülerin, işgal altında yaşayan Filistinlilerin nasıl keyfi biçimde rahatsız edildiğini ve askerler tarafından nasıl haklarının ihlal edildiğini ortaya koyduğunu" vurguladı.

İsrailli örgüt, "Görünüşe göre İsrail ordusu için ilkokul çağındaki kız ve erkek çocukları dahil tüm Filistinliler tehdit oluşturuyor." değerlendirmesini yaptı.