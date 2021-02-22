Son dakika haberi | İsrail askerleri, Hımsa el-Bakia köyündeki yapıları yedinci defa yıktı - Son Dakika

Son dakika haberi | İsrail askerleri, Hımsa el-Bakia köyündeki yapıları yedinci defa yıktı

22.02.2021 17:27
Son dakika haberi | İsrail askerleri, Hımsa el-Bakia köyündeki yapıları yedinci defa yıktı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinin doğu kesiminde yer alan Hımsa el-Bakia bölgesinde bedevilere ait yapıları yedinci defa yıktı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinin doğu kesiminde yer alan Hımsa el-Bakia bölgesinde bedevilere ait yapıları yedinci defa yıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri ve Ayrım Duvarı ile Mücadele Heyetinde araştırmacı olarak görev yapan İbrahim Ebu Haşim, yıkımla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ebu Haşim, şubat ayının başından bu yana yedinci defa gerçekleşen yıkımda, çoğu Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından temin edilen 13 çadır, 3 hayvan barınağı, 4 su kuyusu ve 4 su deposunun tahrip edildiğini kaydetti.

İsrail askerleri, şubat ayı içinde Hımsa köyündeki bedevilerin her defasında yeniden inşa ettiği yapıları 6 defa yıkmıştı.

Hımsa el-Bakia

İsrail askerleri, 1 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Hımsa el-Bakia bölgesinde hayvan barınaklarının da olduğu, Filistinlilere ait yaklaşık 40 yapıyı yıkmıştı.

İsrail'in yıkım faaliyeti sonucu bölge sakinlerinden 136 kişi evsiz kalmış, 6 bin koyun zarar görmüştü.

"Askeri eğitim sahası" olduğu gerekçesiyle bölge sakinlerine bulundukları yerleri terk etmeleri yönünde baskı yapan İsrail güçleri, kasım ayında da Hımsa el-Bakia bölgesindeki 75 yapıyı yıkmış, 35'i çocuk 85 bölge sakinini evsiz bırakmıştı.

Batı Şeria, Filistin, Yahudi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İsrail askerleri, Hımsa el-Bakia köyündeki yapıları yedinci defa yıktı - Son Dakika


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