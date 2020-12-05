- İsrail askerleri tarafından öldürülen 14 yaşındaki Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

- İsrail askerleri tarafından öldürülen 14 yaşındaki Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı

RAMALLAH - İşgal altındaki Batı Şeria'da dün İsrail askerleri tarafından karnından vurularak öldürülen 13 yaşındaki Ali Ayman Nasr Abu Alia, yüzlerce Filistinli tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah'ın kuzeydoğusunda yer alan Muğayir köyünde dün İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerine karşı yapılan protesto sırasında İsrail askerleri tarafından karnından vurularak öldürülen 14 yaşındaki Ali Ayman Nasr Abu Alia, yüzlerce Filistinli tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Alia için Ramallah'da cenaze töreni düzenlenirken, Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce kişinin katıldığı törende, İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Dünkü protesto sırasında İsrail askerleri Filistinlilere gerçek ve plastik mermilerle müdahale ederek 1'i çocuk 5 Filistinliyi yaralamıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ağır yaralanan 14 yaşındaki Alia'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail ordusunun Ramallah yakınlarında gerçek mermiyle yaraladığı çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine İsrail'e inceleme başlatması çağrısında bulunmuştu. Mladenov, çocukların uluslararası hukuka göre özel koruma hakkına sahip olduklarını ve şiddetten korunmaları gerektiğini vurgulamıştı.