Son dakika haberi! İsrail askerleri tarafından öldürülen Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreni - Son Dakika
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Son dakika haberi! İsrail askerleri tarafından öldürülen Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreni

11.05.2022 14:19

Son dakika haberi... Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreninden detaylar Yakınlarının üzüntü duyması Şirin Ebu Akile'nin cenazesi omuzlar üzerinde taşınması Cenazeye çok sayıda kişinin katılması CENİN - İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Al-Jazeera...

Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreninden detaylar

Yakınlarının üzüntü duyması

Şirin Ebu Akile'nin cenazesi omuzlar üzerinde taşınması

Cenazeye çok sayıda kişinin katılması CENİN - İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile için Cenin kentinde cenaze töreni düzenlendi. Akile'nin yakınları üzüntü yaşadı.

Son dakika haberi! İsrail askerleri tarafından öldürülen Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreni
Son dakika haberi! İsrail askerleri tarafından öldürülen Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreni
Son dakika haberi! İsrail askerleri tarafından öldürülen Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreni
Son dakika haberi! İsrail askerleri tarafından öldürülen Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreni

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Al Jazeera, Cenaze, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İsrail askerleri tarafından öldürülen Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreni - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İsrail askerleri tarafından öldürülen Al-Jazeera'nin kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreni - Son Dakika
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