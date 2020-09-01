Son dakika haberi: - İsrail askerlerinden Filistinli yaşlı adama şiddet - Son Dakika

- İsrail askerlerinden Filistinli yaşlı adama şiddet

BATI ŞERİA - İşgal altındaki Batı Şeria'nin Tulkarm kentinde yerleşim politikasına karşı düzenlenen gösteride İsrail askerleri, 64 yaşındaki Filistinli yaşlının boynuna bastırarak şiddet uyguladı.

Yüzlerce Filistinli, işgal altındaki Batı Şeria'nin Tulkarm kentinde yerleşim politikasına karşı gösteri düzenledi. Gösteri sırasında Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, 64 yaşındaki Filistinli yaşlı Khairy Hanoun'un boynuna bastırarak şiddet uyguladı. İsrail askerlerine dakikalarca direnen yaşlı adam, vücudunda aldığı darbeler ile yaralanmasının ardından gözaltına alındı. Yaşlı adamın bir saat İsrail karakolunda tutulduğu ve sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.