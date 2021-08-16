Son dakika haberi: İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle Batı Şeria'da 2 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail güçlerinin açtığı ateş nedeniyle iki Filistinli yaşamını yitirdi.

Cenin Devlet Hastanesinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun açtığı ateş nedeniyle yaralanan 2 Filistinli acil servise kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen iki Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, İsrail askerleri ile Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin mülteci kampında bulunan Filistinliler arasında bir çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada İsrail askerlerinin Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek mermi kullandığı aktarıldı.