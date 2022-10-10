Son dakika haberi! İsrail askerlerinin Cenin baskınında yaraladığı Filistinli çocuk öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! İsrail askerlerinin Cenin baskınında yaraladığı Filistinli çocuk öldü

10.10.2022 15:52
Son dakika haberi! İsrail askerlerinin Cenin baskınında yaraladığı Filistinli çocuk öldü

Son dakika haberler... İsrail askerlerinin geçen ay Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında gerçek mermiyle vurarak yaraladığı 12 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin geçen ay Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında gerçek mermiyle vurarak yaraladığı 12 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin 28 Eylül'de Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında karnından gerçek mermiyle vurulan 12 yaşındaki Mahmud Muhammed Halil Sumudi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu 28 Eylül'de Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş, askerlerin açtığı ateş sonucu 4 Filistinli ölmüş, 43 Filistinli de yaralanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, mart ayında başlattığı "Dalgakıran" isimli operasyon kapsamında, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda şu ana kadar aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İsrail ordusunun son dönemde Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlarda can kayıplarının artması, Filistin sokağında tepkilerin de yükselmesine neden oluyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İsrail askerlerinin Cenin baskınında yaraladığı Filistinli çocuk öldü - Son Dakika

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