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Son dakika haberi... İsrail askerlerinin evlerini yıktığı Filistinli bedevi aileler, kavurucu yaz sıcağında ortada kaldı - Son Dakika

Son dakika haberi... İsrail askerlerinin evlerini yıktığı Filistinli bedevi aileler, kavurucu yaz sıcağında ortada kaldı

16.07.2021 12:35

Son dakika haber... İsrail, işgal altındaki Batı Şeria kırsalında yaşayan Filistinli bedevi aileleri, sıcak yaz günlerinde evsiz barksız, güneşin altında korumasız bıraktı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria kırsalında yaşayan Filistinli bedevi aileleri, sıcak yaz günlerinde evsiz barksız, güneşin altında korumasız bıraktı.

İsrail askerleri, 14 Temmuz'da Batı Şeria'nın doğu kırsalında Filistinli bedevilerin yaşadığı Kabbun bölgesine kamyon ve askeri araçlarla baskın düzenledi. Askerler, bölgede 11 Filistinli bedevi ailenin yaşadığı teneke baraka ve çadırları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkarken, bedevilere ait su depoları, traktör ve ulaşım araçlarına da el koydu.

Askerlerden geriye, bölgede sanki deprem olmuş izlenimi veren yıkıntılar ve etrafa saçılmış, kırılıp dökülen eşyalar kaldı. Bölge sakinleri askerlerin harap ettiklerinden arda kalanları toplamaya, onarılabilecek olanları onarmaya çalıştı.

İsrail askerlerinin yıkımı sonucu barınaklarını kaybeden bedevi aileler, kavurucu yaz sıcağında ortada kaldı.

Küçükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan, en basit insani hizmetlerden yoksun olarak çadırlarda, barakalarda yaşayan bedevilerin artık başlarını sokacak yerleri de bulunmuyor.

Çocuklar, sandalyeleri bir araya getirip üzerine örttükleri örtülerin altında oturarak kendilerine gölgelik alan oluşturup güneş çarpmasından korunmaya çalışıyor.

"Taş üstünde taş bırakmadılar"

Bölgedeki bedevi topluluğun lideri Muhammed Ahmed Erşidat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldan uzun süredir burada yaşadıklarını ve İsrail askerlerinden daha önce hiçbir uyarı ya da ihtar almadıklarını belirtti.

Yıkımın vahşi ve düşmanca bir şekilde yapıldığını dile getiren Erşidat, "Taş üstünde taş bırakmadılar. İsrail, buradaki Filistinlileri baskılarla göçe zorluyor. Ama biz bu toprakları bırakmayacağız. Tekrar yapacağız. Gitmeyeceğiz. Biz 'A' bölgesi 'C' bölgesi şeklinde böyle sınıflandırmaları bilmeyiz." dedi.

Civar bölgelerde Yahudi yerleşimcilerin yasa dışı yerleşim birimleri oluşturduklarını, çadır kurduklarını, karavan koyduklarını, onlara her türlü kolaylığın sağlandığını vurgulayan Erşidat, "Bizimse bize ait topraklarda yaşamamız engelleniyor." diye konuştu.

"Evsiz, sığınaksız kaldık"

11 yaşındaki Bedevi çocuk Eymen Erşidat da İsrail askerlerinin, her şeylerini yıktıklarını belirterek, "Nerede kalacağız? Nereden su içeceğiz? Evsiz, sığınaksız kaldık. Hiçbir şey bırakmadılar. " diyerek tepkisini dile getirdi.

Erşidat, kardeşleri ve kendi için gölge yapacak, altında oturacakları bir örtü hazırlayarak güneşten korunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Tehcirle karşı karşıyalar

Söz konusu bölgede yaşayan bedeviler, Batı Şeria'nın "C" bölgesinde oldukları gerekçesiyle yaşadıkları yerden edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Kabbun bölgesinde 150'nin üzerinde Filistinli bedevinin ve 30 ailenin yaşadığını belirtiliyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni yapı veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor. Burada yaşayan Filistinlilerin evlerini yıkıyor.

İsrail'in yıkımları hız kesmiyor

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin verilerine göre, İsrail güçleri 2021 başından 28 Haziran'a kadar da Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 403 ev ve yapıyı yıktı.

Son dakika haberi... İsrail askerlerinin evlerini yıktığı Filistinli bedevi aileler, kavurucu yaz sıcağında ortada kaldı
Son dakika haberi... İsrail askerlerinin evlerini yıktığı Filistinli bedevi aileler, kavurucu yaz sıcağında ortada kaldı
Son dakika haberi... İsrail askerlerinin evlerini yıktığı Filistinli bedevi aileler, kavurucu yaz sıcağında ortada kaldı
Son dakika haberi... İsrail askerlerinin evlerini yıktığı Filistinli bedevi aileler, kavurucu yaz sıcağında ortada kaldı

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İsrail askerlerinin evlerini yıktığı Filistinli bedevi aileler, kavurucu yaz sıcağında ortada kaldı - Son Dakika


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