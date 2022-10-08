İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli gençler Batı Şeria'da son yolculuklarına uğurlandı

İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen 4 Filistinli binlerce kişinin katıldığı cenaze törenlerinin ardından defnedildi.

Batı Şeria'nın Cenin kentinde, İsrail ordusunun sabahın erken saatlerde Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında hayatını kaybeden Mahmud es-Sus (17) ile Ahmed Muhammed Hüseyin Dırağime (17) son yolculuğuna uğurlandı.

Kalkiya kentinde de binlerce kişi Adil İbrahim Davud'un (14) cenazesine katıldı. Ramallah'ın kuzey kesimindeki El-Mezraa el-Garbiyye köyünde ise Mehdi Ledadive (17) toprağa verildi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin saldırılarının son 24 saatte Batı Şeria'da 4 gencin ölümüne neden olduğunu belirterek, duruma tepki gösterdi.

Filistin halkının bir an bile durmayan savaşla karşı karşıya olduğunu ifade eden Ebu Rudeyne, İsrail güçlerinin gerginliği tırmandırmaya devam etmesinin, bölgede herkes için yıkıcı sonuçlar doğuran, geri dönülemez bir patlamaya neden olacağı uyarısında bulundu.

Ebu Rudeyne, ABD'den, tek taraflı uygulamaların sona ereceği yönündeki vaatlerini yerine getirmesini ve Filistin halkına karşı savaşını durdurması için Tel Aviv yönetimine baskı yapmasını istedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamayla İsrail askerlerinin başından gerçek mermiyle yaralaması sonucu ağır yaralanan Adil İbrahim Davud'un yaşamını yitirdiğini duyurmuş, El-Mezraa el-Garbiyye köyünde ise Mehdi Ledadive'nin (17) öldürüldüğü bildirilmişti.

İsrail askerlerinin bu sabah Cenin kentinde Filistinlilere ateş açması sonucu ise 17 yaşlarındaki Sus ile Dırağime hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır 11 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusunun son dönemde Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskınlarda can kayıplarının artması, Filistin sokağında tepkilerin de yükselmesine neden oluyor.