İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'nin iki ülke arasında sağlanan normalleşmenin ardından Tel Aviv'de büyükelçilik açma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Aşkenazi, Bahreynli mevkidaşı Abdullatif ez-Zeyyani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aşkenazi, Bahreyn Kralı Al Halife'nin Tel Aviv'de büyükelçilik açma ve Halid Yusuf el-Celahime'yi ülkeye diplomatik misyon şefi olarak atama kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Bahreynli mevkidaşı Zeyyani'ye ve Kral Al Halife'ye teşekkür eden Aşkenazi, Manama yönetiminin attığı bu adımın iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli bir aşama olduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Bahreyn Dışişleri Bakanlığının İsrail'den Diplomatik Misyon Şefi Büyükelçi Celahime'ye onay vermesi talebinde bulunduğu ve Aşkenazi'nin de bu onayı verdiği aktarıldı.

Bahreyn, Celahime'nin İsrail'e diplomatik misyon şefi olarak atandığını duyurmuştu.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığında 2017'den beri Operasyonlar Müdürü olan Celahime, 2009-2013 yıllarında da ülkesinin Washington Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

İsrail yönetimi de ocak ayında Bahreyn'e geçici diplomatik misyon şefi atamıştı.