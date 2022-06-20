Son dakika haberi | İsrail Başbakanı Bennett, Meclis'i feshederek erken seçime gitme kararını değerlendirdi Açıklaması

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Meclis'i feshederek erken seçime gitme kararı almaları üzerine, "İsrail için doğru kararı aldığımızı düşünüyoruz." dedi.

İsrail'de koalisyon hükümetinin ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Meclis'i feshederek erken seçime gitme kararı almaları üzerine ortak basın açıklaması yaptı.

Konuşmasında İsrail vatandaşlarına seslenen Bennett, aldıkları karar hakkında, "Zor bir zamanda karşınızdayız ama İsrail için doğru kararı aldığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

"Bir yıl önce İsrail Devleti'nin içinde bulunduğu çöküşü sonlandırmak için hükümeti kurmayı başardıklarını" kaydeden Bennett, şunları söyledi:

"İşsizlik yüksekti, ülkede çaresizlik ve protestolar vardı ve özellikle işleyen bir hükümet yoktu. Bunun üzerine hayatımdaki bu zor adımı atmaya karar verdim ve hükümet kurmayı başardık. İsrail'i içine düştüğü kuyudan çıkardık."

Yahudi yerleşimci yasası

İsrail Başbakanı Bennett, "Son haftalarda, bu hükümeti korumak için elimizden gelen her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

Bennett, Meclis'in feshedilmesi kararını, "yerleşimci yasası"nın süresinin dolması ve Meclis'ten geçirmekte başarısız olması nedeniyle "ülkenin anayasal kaosa girmesini engellemek" amacıyla aldıklarını vurguladı.

Cuma günü güvenlik, siyasi ve yargı kesimleriyle bazı görüşmeler yaptığına işaret eden Bennett, şöyle devam etti:

"Yahuda ve Samiriye (Batı Şeria) kanununun onaylanmaması halinde işler zorlaşacaktı. Bu kanunun onaylanması için tüm çabamızı ortaya koyduk ancak bunda başarısız olduk. Bunun üzerine ben ve arkadaşım Lapid, ulusal çıkarlar için yönetimi devretmek üzere Meclis'i feshetme ve erken seçimlere gitme kararı almak zorunda kaldık."

Bennett'ten muhalefete suçlama

İsrail Başbakanı, konuşmasında, Meclis'te Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu öncülüğündeki muhalefeti de eleştirerek, şunları söyledi:

"İsrail'in güvenliğini daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde siyasi oyuna çeviren muhalefetin aksine ben, İsrail'in güvenliğine bir gün bile zarar vermeyi reddettim."

Erken seçimlere kadar başbakanlık görevini Lapid'e devredeceğini hatırlatan Bennett, şunları kaydetti:

"Aramızdaki anlaşmaya göre yakında geçici başbakan olacak arkadaşım (Dışişleri Bakanı) Yair Lapid ile burada birlikteyim. Son 1 yılda Yair'le beraber çalıştık ve birbirimizi yakından tanıdık. Bazen ihtilaflarımız olmuştur ve bu normaldir. Ama ortak noktalarımız çok daha fazla idi.

Gelecek günlerde Meclis'in feshedilmesinin ardından aramızda görevi ona devredeceğim. Ona bu geçiş döneminde yardımcı olacağım. Onun bu kutsal görevinde başarılı olması için elimden geleni yapacağım."

Ekonomik sıkıntılar, Kovid-19 salgını, işsizlik ve güvenlik gibi sorunlarla mücadelede ilerleme kaydettiklerini belirten Bennett, İran ile nükleer anlaşmaya karşı "ABD ile görüşerek İsrail'in çıkarlarını korumada başarılı olduklarını" savundu.

Bennett, Lapid ile, koalisyonu oluşturan partilerin liderleri; Maliye Bakanı Avigdor Liberman, Savunma Bakanı Benny Gantz, Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli, Adalet Bakanı Gideon Sa'ar, Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz ve Birleşik Arap Listesi lideri Mansur Abbas ile görüştüklerini de aktardı.

Koalisyondaki partilerle "ortaklıktan gurur duyduklarını" söyleyen Bennett, "Koalisyon meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bana Başbakan olarak onlara hizmet etme fırsatını veren harika İsrail vatandaşlarına teşekkür ediyorum." diye ekledi.

Lapid: "Birkaç ay sonra seçimlere gideceğiz"

Dışişleri Bakanı Lapid de, "Gösterdiği sorumluluktan ötürü Bennett'e teşekkür ediyorum. Açıkçası o, devleti, kişisel çıkarların ötesinde her şeyin önüne koydu." dedi.

Lapid, Bennett'e hitaben, "Dostluğundan ötürü sana teşekkür ediyorum ve seni seviyorum. Aramızdaki dostluk sınavlardan ve zorluklardan geçti ama her zaman üstesinden gelmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

"Birkaç ay sonra seçimlere gideceğiz ve devletin önündeki zorluklar devam edecek." diye konuşan Lapid, "hayat pahalılığı, İsrail'e tehdit oluşturan İran, Hamas ve Hizbullah ile mücadeleye devam edeceklerini" söyledi.

Lapid, "Ülkemizi seviyoruz ve birlikte başarılı olacağız." diye ekledi.

İsrail'de erken seçim yine kapıda

İsrail'de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid bugün, Meclis'i feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.

Buna göre Meclis'in feshedilmesi konusunda gelecek hafta yapılacak oylamada karar onaylanırsa, İsrail yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak.