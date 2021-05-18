Son dakika haberi! İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze saldırılarını bitirmek için ABD'den 2-3 gün süre istedi - Son Dakika

Son dakika haberi! İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze saldırılarını bitirmek için ABD'den 2-3 gün süre istedi

18.05.2021 12:58
Son dakika haberi! İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze saldırılarını bitirmek için ABD'den 2-3 gün süre istedi, System.String[]

Son dakika haberi: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bitirmek için ABD yönetiminden 2-3 gün süre istediği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bitirmek için ABD yönetiminden 2-3 gün süre istediği belirtildi.

AA muhabirinin İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki ateşkes konusunu yakından takip eden Batılı kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ABD'li yetkililer, pazar ve pazartesi Netanyahu'dan Gazze'ye yönelik saldırıları sonlandırmasını istedi. Netanyahu ise İsrail ordusunun, Gazze'deki hedefleri vurarak yürüttüğü operasyonu tamamlamak için 2-3 güne ihtiyacı olduğunu söyledi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, söz konusu bilgilere rağmen yine de İsrail'in Gazze saldırılarının çarşamba ya da perşembe günü kesin biteceğini teyit edemedi.

Öte yandan İsrail'in Walla News gazetesi muhabirlerinden Barak Rafid da bugün CNN kanalında, İsrailli yetkilileri kaynak göstererek benzer bir bilgi paylaştı.

İsrailli yetkililerin Gazze operasyonunu tamamlamak için 24 ila 48 saate ihtiyacı olduğunu, daha sonra saldırıları durduracağını aktaran Rafid, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'e mesajının, "operasyon süresinin dolmaya başladığı" yönünde olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden, dün akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede ateşkesin sağlanmasını desteklediğini belirmişti.

Biden'ın görüşmede, "Ayırt gözetmeksizin yapılan roket saldırıları karşısında İsrail'in kendini savunma hakkına kati desteğini dile getirdiği" belirtilen açıklamada, "Başkan Biden, bir ateşkese olan desteğini dile getirdi ve bu sona giden yolda ABD'nin Mısır ve diğer ortaklarıyla diyaloğunu ele aldı." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ateşkes, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze saldırılarını bitirmek için ABD'den 2-3 gün süre istedi - Son Dakika


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