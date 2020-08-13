Son dakika haberi: İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak planını...
Son dakika gündem haberi... İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak planını ertelediğini ancak planda bir değişiklik olmadığını açıkladı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak planını ertelediğini ancak planda bir değişiklik olmadığını açıkladı
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 21:13
Kaynak: AA
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