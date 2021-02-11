Son dakika haberi: İsrail, Batı Şeria'da Hamas liderlerinden birini gözaltına aldı - Son Dakika

Son dakika haberi: İsrail, Batı Şeria'da Hamas liderlerinden birini gözaltına aldı

11.02.2021 02:59
Son dakika haberi: İsrail, Batı Şeria'da Hamas liderlerinden birini gözaltına aldı, System.String[]

Son dakika habere göre İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Hamas Hareketi liderlerinden birini gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Hamas Hareketi liderlerinden birini gözaltına aldığı belirtildi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin yakınlarındaki Celkamus köyünde oturan Hamas'ın önemli liderlerinden Abdulbasıt el- Hac'ın (48) evine baskın düzenledi.

Hac, İsrail askerleri tarafından evi teftiş edildikten sonra gözaltına alındı. Hayatının çeşitli dönemlerinin 16 yılını İsrail hapishanelerinde geçiren Abdulbasıt el-Hac, bir buçuk yıl önce serbest bırakılmıştı.

Cenin'de bir gün önce de Hamas'ın lider kadrosundan Halid el-Hac (55) İsrail askerleri tarafından bir baskının ardından gözaltına alınmıştı.

Konuya ilişkin İsrail yada Hamas'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

Batı Şeria, İsrail, İşgal, Hac, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İsrail, Batı Şeria'da Hamas liderlerinden birini gözaltına aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kaza nedeniyle gittiği hastanede koronavirüs olduğunu öğrendi Son Dakika: Pençe Kartal-2 harekatında 2 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde beklenen "Millete Sesleniş" konuşmasının grup toplantısı olduğu ortaya çıktı Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bakan Koca, Mart ayını işaret etti Hülya Avşar, ilişki yaşayacağı erkeklerdeki 3 kriteri sıraladı Leyla Aydemir cinayetinde şok edici otopsi raporu! Küçük kızın cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki bağ herkesi şaşırttı Kendisinden 15 yaş küçük adama kaçan kadının canlı yayındaki itirafları şaşkına çevirdi
Başak Demirtaş Başak Demirtaş "Selahattin Demirtaş hapisten çıktıktan sonra tekrar siyasete girecek mi?" sorusunu yanıtladı         
00:39
RTÜK, Sen Çal Kapımı dizisine müstehcen sahnesinden ötürü ceza kesti RTÜK, Sen Çal Kapımı dizisine müstehcen sahnesinden ötürü ceza kesti         
23:35
Koronayı yenme yarışında umut veren veriler! Tam aşılamada hastalığın görülme oranı düştü Koronayı yenme yarışında umut veren veriler! Tam aşılamada hastalığın görülme oranı düştü         
22:45
Seda Sayan'ın eniştesi geçirdiği kaza sonucu ağır yaralandı Seda Sayan'ın eniştesi geçirdiği kaza sonucu ağır yaralandı         
22:07
İstediği indirimi alamayan müşteri, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü İstediği indirimi alamayan müşteri, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü         
19:41
26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti 26 yaşındaki genç, kendisini elektrik direğine asıp intihar etti         
16:52
ABD'ye ait iki savaş gemisi Boğaz'dan geçerken askerler güvertede manzaranın güzelliğine daldı ABD'ye ait iki savaş gemisi Boğaz'dan geçerken askerler güvertede manzaranın güzelliğine daldı         
15:00
60 kadının kurtarıldığı operasyondan iğrenç detaylar: Hamile kadınlara fuhuş yaptırmışlar 60 kadının kurtarıldığı operasyondan iğrenç detaylar: Hamile kadınlara fuhuş yaptırmışlar         
12:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında pencerenin açık olmasına kızdı: Kapatın şunu         
12:26
Yol kenarında 3 mermiyle vurulmuş bir adamın cansız bedeni bulundu Yol kenarında 3 mermiyle vurulmuş bir adamın cansız bedeni bulundu         
12:21
İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü İkinci el online oto pazarında rüzgar tersine döndü: Satış rakamları geçen senenin aynı ayına göre düştü         
12:02
Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti Oyuncu Merve Dizdar'ı makyajlı halini gören hayranları tanımakta güçlük çekti         
11:55
29'luk hukuk öğrencisi, kendisinden 51 yaş büyük adamla evlendi 29'luk hukuk öğrencisi, kendisinden 51 yaş büyük adamla evlendi         
11:14
Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu         
09:38
Adnan Oktar'ın 'Hayalet'i örgütün 'Seks Olimpiyatlarını' deşifre etti: Cariye bulunuyordu Adnan Oktar'ın 'Hayalet'i örgütün 'Seks Olimpiyatlarını' deşifre etti: Cariye bulunuyordu         
09:25
Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada Kangal köpeğinin, 5 metre yüksekteki dronu kapma anı kamerada         
08:55
Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı Yatak odasında annesiyle sevgilisini yakalayan lise öğrencisi dehşet saçtı         
06:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2021 03:15:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: İsrail, Batı Şeria'da Hamas liderlerinden birini gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei