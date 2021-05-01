Son dakika haberi: İsrail'de bir petrokimya tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi: İsrail'de bir petrokimya tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
01.05.2021 04:01
Edinilen son dakika haberine göre İsrail'in Hayfa kentindeki bir petrokimya tesisinde çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
İsrail'in Hayfa kentindeki bir petrokimya tesisinde çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Jerusalem Posta gazetesinde yer alan haberde, Bazan Petrol Rafinerisine ait bir petrokimya tesisindeki yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yönlendirildiği belirtildi.
Yangının, tesisteki boruda meydana gelen hasar nedeniyle çıktığı, olayın ardından işletme içerisinde yakıt akışının durdurulduğu ifade edildi.
Acil müdahale ekibi ve itfaiyenin çalışmaları sonucu yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.
Son Dakika Doğal gaza ve elektrik üreten santrallerin tarifesine zam yapıldı Yeni kurulan iki bakanlığa atamalar yapıldı, bir genel müdür görevden alındı Atını asansörle lüks apartmanın üst katına çıkardı, ifadesi olaydan daha vahim Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Fenerbahçe'nin 'kural hatası' iddialarına Selçuk Dereli'den yanıt: Tamamen yanlış Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı