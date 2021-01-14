İsrail'de karantinayı ihlal eden 7 Ultra-Ortodoks Yahudi gözaltına alındı - Son Dakika

İsrail'de Covid-19 salgını nedeni ile uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 7 Ultra-Ortodoks Yahudi gözaltına alındı.

İsrail'de korona virüs salgını nedeni ile 3'ncü kez karantina uygulanırken, polis karantina kurallarını ihlal edenleri yaka paça gözaltına almaya devam ediyor. Kudüs'ün Mea Shearim Mahallesi'nde polis karantina kurallarını ihlal eden 7 Ultra-Ortodoks Yahudi gözaltına alındı. Mahalle sakinleri polislere çöp torbaları ve taşlarla saldırırken, polis gözaltı sırasında küçük bir çocuğu ise tekme atarak uzaklaştırdı.

İsrail'de toplam vaka sayısı 523 bin 885'e, toplam can kaybı 3 bin 846'ya ulaştı.

(İHA)