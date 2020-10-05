Son dakika haberi! İsrail'de Kovid-19'dan ölen hahamın cenaze törenine binlerce kişi katıldı - Son Dakika

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden 64 yaşındaki haham Mordechai Leifer'in cenaze törenine binlerce kişi katılırken, polis ile Ultra-Ortodoks Yahudiler arasında arbede yaşandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Kovid-19 nedeniyle dün akşam yaşamını yitiren haham Leifer için Aşdod kentinde cenaze töreni düzenlendi.

Polis, karantina kapsamında etkinliklere getirilen katılımcı kısıtlamasına rağmen sosyal mesafe kuralına uyma ve maske takma şartıyla binlerce Ultra-Ortodoks Yahudi'nin cenaze törenine iştirak etmesine izin verdi.

Ancak, Kovid-19 kurallarına uymadıkları gerekçesiyle kalabalıktan dağılmalarını isteyen polis ile törene katılanlar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Polis, dün akşam da Batı Kudüs ve Beni Barak kentinin bazı mahallelerinde karantina kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 13 Ultra-Ortodoks Yahudi'yi gözaltına almıştı.

İsrail'de 18 Eylül'de başlayan karantina kapsamında kapalı alanlarda en fazla 10, açık alanlarda ise 20 kişinin toplanmasına izin veriliyor.