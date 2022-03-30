Son dakika haberi: İsrail'de silahlı saldırı sonucu en az 5 kişi öldü (4) - Son Dakika
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Son dakika haberi: İsrail'de silahlı saldırı sonucu en az 5 kişi öldü (4)

30.03.2022 00:08

Son dakika gündem haberine göre İsrail'in Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail'in Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada, Beni Barak'ta "bir teröristin otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açtığı, ardından başka bir caddeye geçerek orada da sivilleri hedef aldığı" ifade edildi.

Saldırganın, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada saldırganın veya kurbanların kimliğine ilişkin ise ayrıntıya yer verilmedi.

Olayın ardından Beni Barak kentine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi.

Başbakan Bennett, İsrailli yetkililerle güvenlik toplantısı düzenleyecek

Öte yandan İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in üst düzey yetkililerle güvenlik toplantısı gerçekleştireceği belirtildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bennett, Savunma Bakanı, İç Güvenlik Bakanı, Genelkurmay Başkanı, İsrail Güvenlik Ajansı Başkanı, İsrail Polisi Genel Müfettişi ve diğer yetkililerin katılımıyla yerel saatle 22.00'de bir güvenlik toplantısı düzenleyecek.

İsrail'de üst üste silahlı saldırılar

Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı.

İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Son dakika haberi: İsrail'de silahlı saldırı sonucu en az 5 kişi öldü (4)
Son dakika haberi: İsrail'de silahlı saldırı sonucu en az 5 kişi öldü (4)
Son dakika haberi: İsrail'de silahlı saldırı sonucu en az 5 kişi öldü (4)

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İsrail'de silahlı saldırı sonucu en az 5 kişi öldü (4) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İsrail'de silahlı saldırı sonucu en az 5 kişi öldü (4) - Son Dakika
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