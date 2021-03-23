İsrail'deki seçimde Kovid-19 hastaları için özel oy kullanma merkezleri kuruldu - Son Dakika

İsrail'deki seçimde Kovid-19 hastaları için özel oy kullanma merkezleri kuruldu

İsrail, son 2 yıl içinde dördüncü kez sandık başına giderken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları ve karantina altındaki kişiler kendileri için hazırlanan özel merkezlerde oylarını kullandı.

İsrail, son 2 yıl içinde dördüncü kez sandık başına giderken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları ve karantina altındaki kişiler kendileri için hazırlanan özel merkezlerde oylarını kullandı. İsrail'de 6,3 milyondan fazla seçmen, 120 sandalyeli Meclise gidecek milletvekillerini belirlemek için yerel saatle sabah 07.00'den itibaren oy vermeye başladı. Oy verme merkezlerinde Kovid-19 salgını nedeniyle birçok önlem alınırken, virüs taşıyanlar ve karantinada olanlar için ülke genelinde 409 oy kullanma merkezi kuruldu. Kovid-19 hastası olup tedavisine evde devam edilen veya evinde karantinada olan seçmenler, kiraladıkları taksilerle kendileri için kurulan oy merkezlerine gelerek, hastanelerde tedavi görenler ise bulundukları sağlık merkezlerinde oylarını kullandı. Yerel saatle 08.00'de açılan merkezlerde, Kovid-19 hastaları ve karantina altındaki kişiler akşam 19.00'a kadar oylarını kullanabilecek. İsrail'de 14 bin 679 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor ve 40 bine yakın kişi virüs nedeniyle evinde karantina altında tutuluyor.

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