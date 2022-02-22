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Son dakika haberi... İsrail'den Doğu Kudüs'te Hristiyanların kutsal alanlarındaki arazi istimlakine dondurma kararı - Son Dakika

Son dakika haberi... İsrail'den Doğu Kudüs'te Hristiyanların kutsal alanlarındaki arazi istimlakine dondurma kararı

22.02.2022 00:24
Son dakika haberi... İsrail'den Doğu Kudüs'te Hristiyanların kutsal alanlarındaki arazi istimlakine dondurma kararı

Son dakika habere göre İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Hristiyanlarca kutsal sayılan bölgelerde hayata geçirmeyi planladığı "milli park genişletme projesini" askıya aldığını duyurdu.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Hristiyanlarca kutsal sayılan bölgelerde hayata geçirmeyi planladığı "milli park genişletme projesini" askıya aldığını duyurdu.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Çevre Koruma Bakanlığına bağlı Çevre ve Parklar Kurumu tarafından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Zeytin Dağı bölgesindeki milli parkın Kudüs'ün Eski Şehir surlarının etrafına doğru genişletme planını dondurduğu belirtildi.

Kurum, projenin planlama komitelerine sunulmayacağını ve kiliseler dahil olmak üzere ilgili taraflarca diyalog ve koordinasyon kuracaklarını ifade etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Hristiyan kilise liderleri, İsrail yönetiminin Kudüs'te Hristiyanlarca kutsal sayılan bölgelerde hayata geçirmeyi planladığı "milli park genişletme projesine" tepki göstermişti.

Kilise liderleri, Doğu Kudüs'ün Zeytin Dağı bölgesinde projeyi yürüten İsrail Çevre ve Parklar Kurumuna hitaben bir mesaj yayımlamıştı.

Kudüs Yunan Ortodoks Patriği Theophilos III, Kutsal Şehir Muhafızı Francesco Patton ve Kudüs Ermeni Patriği Nurhan Manukyan imzalı mesajda Çevre ve Parklar Kurumunun Zeytin Dağı çevresindeki geniş alanları ulusal park ilan etmesine karşı, "Kutsal topraklardaki kilise liderleri olarak biz, ciddi endişemizi ve plana kesin olarak karşı olduğumuzu ifade etmek istiyoruz." değerlendirmesine yer verilmişti.

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Son dakika haberi... İsrail'den Doğu Kudüs'te Hristiyanların kutsal alanlarındaki arazi istimlakine dondurma kararı Son dakika haberi... İsrail'den Doğu Kudüs'te Hristiyanların kutsal alanlarındaki arazi istimlakine dondurma kararı İsrail polisi Şeyh Cerrah'ta biri engelli 3 Filistinliyi yaraladı İsrail polisi Şeyh Cerrah'ta biri engelli 3 Filistinliyi yaraladı Son dakika haberleri | İsrail polisinden Şeyh Cerrah'ta gerilimi tırmandıran aşırı sağcı milletvekiline tepki Açıklaması Son dakika haberleri | İsrail polisinden Şeyh Cerrah'ta gerilimi tırmandıran aşırı sağcı milletvekiline tepki Açıklaması

Doğu Kudüs, İsrail, Milli, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İsrail'den Doğu Kudüs'te Hristiyanların kutsal alanlarındaki arazi istimlakine dondurma kararı - Son Dakika


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