İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, 20 Filistinliyi gözaltına aldı, 2 Filistinliyi de yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri gece saatlerinde Batı Şeria'nın Ramallah, Cenin, Nablus, Eriha ve El Halil kentine baskın düzenledi.

İsrail güçleri 20 Filistinliyi gözaltına alırken, baskınlara karşı koyan Filistinli gençlere de gaz bombasının yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.

Gerçek mermiyle vurulan 20'li yaşlardaki 2 Filistinli Nablus'taki bir hastaneye kaldırıldı.

Hastane kaynakları, söz konusu gençlerden birinin sırtından, diğerinin ise elinden vurulduğunu bildirdi. Ameliyata alınan yaralıların durumunun stabil olduğu, elinden vurulan Filistinlinin 3 parmağının ampüte edildiği aktarıldı.

Dün gece yarısı da Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlenen baskınlarda 35 Filistinli gözaltına alınmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutulurken, bazıları bu merkezlerden cezaevlerine gönderiliyor. ?????