Son dakika haberi | İsrail güçleri Batı Şeria'da Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalışan bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde Ayrım Duvarı'nı geçerek İsrail'e ulaşmaya çalıştığı ileri sürülen bir Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Nablus kenti sakini genç yaşlardaki Nebil Ahmed Ganim'in, Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Celculiyye Kapısı yakınında İsrail işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu şehit olduğunu" bildirdi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı "Wafa", "Ganim'in İsrail'de bir işçi olarak çalıştığını ve İsrail güçlerinin Filistinli gencin cesedini İsrail'in Kefer Seba kentindeki Meir Hastanesinde tutmaya devam ettiğini" aktardı.

İsrail Ordu Radyosu da, Ganim'in Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalışırken ordunun açtığı ateş sonucu öldüğünü duyurdu.

İş yerlerine ulaşmak isteyen binlerce Filistinli işçi, ya İsrail'e giriş izinleri olmadığı için ya da hafta başında (Pazar günleri) İsrail kontrol noktalarında oluşan izdihamdan kaçınmak için, İsrail askerlerinin ateş etme tehlikesini göze alarak Ayrım Duvarı'ndaki açıklıkları kullanıyor.

İsrail'in, 2002 yılında inşasına başladığı, yüksekliği 4,5 ila 9 metre arasında, uzunluğu 712 kilometrelik beton levhalardan oluşan Ayrım Duvarı, işgal altındaki Batı Şeria topraklarının içinden geçiyor.