İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir tutuklunun evini yıktı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir tutuklunun evini yıktı

07.05.2022 10:05

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde, Filistinli tutuklu Ömer Ceradat'a ait dairenin duvarlarını yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde, Filistinli tutuklu Ömer Ceradat'a ait dairenin duvarlarını yıktı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Cenin kentine bağlı Sile el-Harisiye köyüne baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma yaşandı.

İsrail güçlerinin 3 Filistinliyi yaraladığı baskında, onlarca kişi de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Baskının ardından İsrail güçleri, üç katlı bir binada bulunan Filistinli tutuklu Ömer Ceradat'a ait dairenin duvarlarını patlayıcı yerleştirerek yıktı.

İsrail, 20 Aralık 2021'de Nablus'un kuzeyinde bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle suçladığı 5 Filistinli tutuklunun ailelerine, evlerinin yıkım kararı ile ilgili tebligat göndermişti.

İsrail güçleri, yıkım tebligatlarının ardından Sile el-Harisiye köyüne daha önce farklı tarihlerde baskın düzenlemiş, söz konusu Filistinli tutuklulardan Mahmud Ceradat, Muhammed Ceradat ve Gays Ceradat'a ait evleri yıkmıştı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir tutuklunun evini yıktı
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir tutuklunun evini yıktı
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir tutuklunun evini yıktı
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir tutuklunun evini yıktı

YORUMLAR
500
İsrail güçleri, 'Batı Şeria'daki yerleşim birimi ve Aksa protestolarına' müdahale etti İsrail güçleri, 'Batı Şeria'daki yerleşim birimi ve Aksa protestolarına' müdahale etti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir tutuklunun evini yıktı - Son Dakika


Son Dakika
12:55 600 bin dolar harcayıp yatırım yaptığı yer, 6 yıl sonra elinden alındı
12:50 DEVA Partisi'nden Davutoğlu'nun 'üçüncü ittifak' önerisine yanıt: Önce 6'lı masa
12:26 CHP Trabzon Gençlik Kolları yöneticisi "Nagehan alçı fotoğrafında" İmamoğlu'nu eleştirince, istifası istendi
12:26 Hangi ilimizde kaç Suriyeli var? Göç İdaresi Başkanlığı resmi rakamları yayınladı
12:15 Batman'da üç partiden "Hande Yener'i istemiyoruz" kampanyası: Valilik davet etti, Petrolspor şampiyonluk konserinde sahne alacak
12:12 "Evimde şeytan var evliyim ama bana aşık oldu galiba" dedi, duyanlar ne diyeceğini şaşırdı
11:59 İkbal Gürpınar'dan tuhaf iddia: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık, onlar geldi kuraklık olmadı
11:44 Şahan Gökbakar'dan "vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na: Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü!
11:17 Bakan Akar, sınırdan kaçak geçiş olmadığını savundu: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor
11:14 6'lı masa sahaya iniyor: Liderler şehirleri paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 13:05:11. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir tutuklunun evini yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement