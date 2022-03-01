Son dakika haberi | İsrail güçleri, Beyta beldesinde son 9 ayda 7 kişiyi öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haberi | İsrail güçleri, Beyta beldesinde son 9 ayda 7 kişiyi öldürdü

01.03.2022 03:12
Son dakika haberi | İsrail güçleri, Beyta beldesinde son 9 ayda 7 kişiyi öldürdü

Edinilen son dakika gelişmesine göre İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta beldesinde 9 ay içinde İsrail ordusunun 7 Filistinliyi öldürdüğü ve bin kadar kişiyi yaraladığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta beldesinde 9 ay içinde İsrail ordusunun 7 Filistinliyi öldürdüğü ve bin kadar kişiyi yaraladığı bildirildi.

İşgal Altındaki Topraklarda İnsan Hakları İsrail Bilgi Merkezinin (BTselem) raporunda, İsrail güçlerinin Beyta beldesindeki uygulamalarının sonuçları aktarıldı.

Rapora göre, tarım ile geçimini sağlayan 80 kadar aile, getirilen engellemelerden dolayı büyük zarar gördü.

Beyta'da 7 Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybederken, yaklaşık bin kişi de yaralandı.

Beyta beldesinin girişi 45 gün süreyle kapatıldı. Protestocuların gösteri yaptıkları yerlere giden yollar buldozerlerle kazılarak kullanılamaz hale getirildi. Yaklaşık iki bin ağaç İsrail güçlerince yerinden söküldü.

Ayrıca İsrail, Beyta beldesi ahalisinden 150 kişinin çalışma karnelerini iptal etti.

İsrailli merkez, Beyta beldesiyle dayanışma içinde olduğunu gösteren protestoculardan onlarcasının hayali gerekçelerle gözaltına alındığını kaydetti.

Raporda, gayrimeşru yerleşim biriminin kuruluşunun, yalnızca bazı Yahudi yerleşimciler tarafından başlatılan özel bir proje olmadığının, "İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim politikasının bir parçası olarak ve ilgili tüm resmi makamlarla tam iş birliği içinde yapıldığının" altı çizildi.

Raporda, yerleşim birimlerinin kurulmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu, İsrail'in bu yöndeki politikasının Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soruşturulduğu vurgulandı.

Yahudi yerleşimciler, nisan ayında Beyta beldesinin güneybatısında yer alan Sabih Tepesi'ne yaklaşık 35 konteyner evden oluşan ve "Aviatar" adını verdikleri bir yerleşim birimi kurmuştu. İsrail mahkemesinin kararıyla gayrimeşru yerleşim birimi kaldırılırken, binalar İsrail ordusunun korumasında, olduğu şekilde bırakılmıştı.

Aviatar yerleşim birimini koruyan İsrail askerleri, Filistinli çiftçilerin tarlalarına ulaşımına engel oluyor. Toprakların işgalinden itibaren bölgedeki Filistinliler özellikle cuma günleri olmak üzere sürekli protestolar düzenliyor.

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İnsan Hakları, Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İsrail güçleri, Beyta beldesinde son 9 ayda 7 kişiyi öldürdü - Son Dakika


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