İsrail askerleri, Gazze sınırındaki tellerden geçerek tampon bölgeye giren 3 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyinden tampon bölgeye giren 3 Filistinlinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Açıklamada, Filistinlilerin silah taşımadıklarının tespit edildiği ve savcılığa sevk edildikleri kaydedildi.
İsrail güçleri, Gazze'deki Filistinlilerin, sınır şeridi boyunca uzanan 300 metrelik alana girmesine izin vermiyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! İsrail güçleri, Gazze sınırı yakınlarında 3 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika