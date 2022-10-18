Son dakika haberi! İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Son dakika haberi! İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

18.10.2022 12:04
Son dakika haberi! İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Edinilen son dakika haberine göre İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'da 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Anata ve Beyt Hanina beldeleri ile Şuafat Mülteci Kampı'na baskınlar düzenledi.

Şuafat Mülteci Kampı'nda aralarında kadınların da bulunduğu 7 kişiyi gözaltına alan İsrail güçleri, Anata beldesinde 2 kişiyi, Beyt Hanina beldesinde 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'teki söz konusu gözaltıların, 8 Ekim'de Şuafat Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerine düzenlenen saldırının şüphelisi Udey Temimi'ye yardımcı oldukları gerekçesiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Batı Şeria'da 5 gözaltı

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlenen baskınlarda 5 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Ramallah kentine bağlı Kuber, Beyt Sira beldeleri ile Celazun Mülteci Kampı'nda 3 Filistinlinin gözaltına alındığı, baskınlarda silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

Cenin kentinin Kabatiye beldesi ile Eriha kenti yakınlarındaki Ed-Duyuk köyüne düzenlenen baskınlarda da 2 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin terör suçlarından arandığı iddia edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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