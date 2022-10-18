İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Anata ve Beyt Hanina beldeleri ile Şuafat Mülteci Kampı'na baskınlar düzenledi.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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