Son dakika haberi | İsrail güçleri Kudüs ile İsrail'in iki kentinde en az 12 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

Son dakika haberi | İsrail güçleri Kudüs ile İsrail'in iki kentinde en az 12 Filistinliyi gözaltına aldı

16.05.2021 03:13
Son dakika haberi | İsrail güçleri Kudüs ile İsrail'in iki kentinde en az 12 Filistinliyi gözaltına aldı, System.String[]

Son dakika haber... İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail kentlerinde en az 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail kentlerinde en az 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Kudüs'teki Silvan, Sur Bahir, Et-Tur, Beyt Hanina ve Şufat semtlerinde İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla düzenlenen eylemlere, plastik mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahalede bulundu.

Müdahale nedeniyle yaralananlar olduğu ve Kudüs genelinde en az 7 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Et-Tayyibe ve Ummul Fehm kentlerinde de benzer eylemler yaşandı.

İsrail içlerindeki Araplarla ilgili haberlere yer veren "Arab 48" sitesine göre, İsrail güçleri Et-Tayyibe'de en az 3, Ummul Fehm'de ise 2 çocuğu gözaltına aldı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 41'i çocuk, 23'ü kadın 147 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1115 kişi de yaralanmıştı.

İsrail tarafında ise Gazze'den atılan roketler nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Doğu Kudüs, İsrail, İşgal, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İsrail güçleri Kudüs ile İsrail'in iki kentinde en az 12 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika


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