Son dakika haberi | - İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı - Son Dakika

- İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı

KUDÜS - İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da Filistinli bir gazeteciyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı. Yerel kaynaklara göre, Filistinli gazeteci Mustafa Ebu Ramuz Mescid-i Aksa'dan çıktığı sırada İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. Gazeteci Ebu Ramuz'un henüz bilinmeyen bir yere götürüldüğü, gözaltına alınma nedeninin ise bilinmediği aktarıldı.