İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini yerinden etme planlarına karşı yapılan dayanışma gösterisine müdahale ederek, bir Filistinli ile yabancı iki eylemciyi gözaltına aldığı bildirildi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail güçleri, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde, bölge sakinlerinin yerinden edilmesine karşı Filistinliler ve yabancı eylemcilerin düzenlediği barışçıl bir gösteriye müdahale etti.

İsrail güçleri müdahale sonrası, gösteriye katılan bir Filistinli genci ve iki yabancıyı gözaltına aldı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Ayda Toma Süleyman da Şeyh Cerrah'taki barışçıl gösteriye katıldı.

Süleyman, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin varlığının olduğu her yerde, İsrail hükümetinin planlarının tek bir amacı var, etnik temizlik." ifadelerine yer verdi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 1 Mart'ta Filistinli 4 ailenin temyiz başvurusunu kabul ederek işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan ailenin evlerinden zorla çıkarılmalarına ilişkin kararı bozmuştu.

Şeyh Cerrah Mahallesi, yerleşimci grupların da hedefinde

İsrail, 1950'de çıkardığı "Gaiplik Yasası"yla 1948'deki savaştan kaçarak evlerini terk eden Filistinlilerin mülklerini istimlak etmişti. İsrail topraklarındaki evlerinden kaçan Filistinliler de Doğu Kudüs'teki evlere yerleştirilmişti.

İsrail, Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal etmesinden sonra 1970'de çıkardığı "Yasal ve İdari İşler Yasası" ile İsraillilere 1948 öncesindeki mülkleri üzerinde yeniden hak iddia etmesinin önünü açmıştı.

Hak örgütlerine göre, Yahudi yerleşimci gruplar, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde önceden mülkü bulunan İsrailli ailelere ulaşıp, yargı süreçleriyle ilgili avukatlık ücretlerini de karşılayarak, bu mülkleri İsrailli ailelerden satın almıştı.

Yerleşimci gruplar, daha sonra İsrail yargısına başvurarak çoğu üç kuşaktır bu evlerde yaşayan Filistinli aileler hakkında zorla evlerinden çıkarılmaları kararları aldırmıştı.

Üç dinin kutsal mekanlarına ev sahipliği yapan Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Şeyh Cerrah Mahallesi, uzun zamandır Yahudi yerleşimci grupların hedefinde.

Burada yaşayan Filistinlilerin tehcir edilme çabası, Mayıs 2021'de Filistin coğrafyasında geniş tepkiyle karşılanmış, İsrail'in Gazze'ye askeri saldırısıyla sonuçlanmış ve dünyanın gündemine gelmişti.