Son dakika haberi | İsrail güçleri, Şeyh Cerrah'ta bir Filistinli ile iki yabancı göstericiyi gözaltına aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | İsrail güçleri, Şeyh Cerrah'ta bir Filistinli ile iki yabancı göstericiyi gözaltına aldı

04.03.2022 21:23
Son dakika haberi | İsrail güçleri, Şeyh Cerrah'ta bir Filistinli ile iki yabancı göstericiyi gözaltına aldı

Son dakika haberi... İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini yerinden etme planlarına karşı yapılan dayanışma gösterisine müdahale ederek, bir Filistinli ile yabancı iki eylemciyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini yerinden etme planlarına karşı yapılan dayanışma gösterisine müdahale ederek, bir Filistinli ile yabancı iki eylemciyi gözaltına aldığı bildirildi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail güçleri, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde, bölge sakinlerinin yerinden edilmesine karşı Filistinliler ve yabancı eylemcilerin düzenlediği barışçıl bir gösteriye müdahale etti.

İsrail güçleri müdahale sonrası, gösteriye katılan bir Filistinli genci ve iki yabancıyı gözaltına aldı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Ayda Toma Süleyman da Şeyh Cerrah'taki barışçıl gösteriye katıldı.

Süleyman, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin varlığının olduğu her yerde, İsrail hükümetinin planlarının tek bir amacı var, etnik temizlik." ifadelerine yer verdi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 1 Mart'ta Filistinli 4 ailenin temyiz başvurusunu kabul ederek işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan ailenin evlerinden zorla çıkarılmalarına ilişkin kararı bozmuştu.

Şeyh Cerrah Mahallesi, yerleşimci grupların da hedefinde

İsrail, 1950'de çıkardığı "Gaiplik Yasası"yla 1948'deki savaştan kaçarak evlerini terk eden Filistinlilerin mülklerini istimlak etmişti. İsrail topraklarındaki evlerinden kaçan Filistinliler de Doğu Kudüs'teki evlere yerleştirilmişti.

İsrail, Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal etmesinden sonra 1970'de çıkardığı "Yasal ve İdari İşler Yasası" ile İsraillilere 1948 öncesindeki mülkleri üzerinde yeniden hak iddia etmesinin önünü açmıştı.

Hak örgütlerine göre, Yahudi yerleşimci gruplar, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde önceden mülkü bulunan İsrailli ailelere ulaşıp, yargı süreçleriyle ilgili avukatlık ücretlerini de karşılayarak, bu mülkleri İsrailli ailelerden satın almıştı.

Yerleşimci gruplar, daha sonra İsrail yargısına başvurarak çoğu üç kuşaktır bu evlerde yaşayan Filistinli aileler hakkında zorla evlerinden çıkarılmaları kararları aldırmıştı.

Üç dinin kutsal mekanlarına ev sahipliği yapan Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Şeyh Cerrah Mahallesi, uzun zamandır Yahudi yerleşimci grupların hedefinde.

Burada yaşayan Filistinlilerin tehcir edilme çabası, Mayıs 2021'de Filistin coğrafyasında geniş tepkiyle karşılanmış, İsrail'in Gazze'ye askeri saldırısıyla sonuçlanmış ve dünyanın gündemine gelmişti.

YORUMLAR
500
Şeyh Cerrah'taki ailelerin avukatları, 'Filistinlilerin evlerinden çıkartılamayacağını' açıkladı (1) Şeyh Cerrah'taki ailelerin avukatları, 'Filistinlilerin evlerinden çıkartılamayacağını' açıkladı (1) Son dakika haberi | İsrail güçleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı Son dakika haberi | İsrail güçleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Doğu Kudüs, İsrail, İşgal, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İsrail güçleri, Şeyh Cerrah'ta bir Filistinli ile iki yabancı göstericiyi gözaltına aldı - Son Dakika


Son Dakika
21:08 Şamil Tayyar'dan görevinden istifa eden Bekir Pakdemirli'ye çok konuşulacak sözler: Kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim
21:03 SİHA'larla ilgili yaptığı açıklamayla gündem olan Merdan Yanardağ'a Selçuk Bayraktar'dan cevap: Katranı kaynatsam olur mu şeker
20:57 Ukrayna'nın tam teşekküllü işgal edileceğini söyledi! Zelenski, vatandaşlara sokağa çıkın çağrısı yaptı
20:48 Bu sezon 24 maça çıktı! Kolombiyalı futbolcu için Beşiktaş ve Galatasaray mücadeleye girdi
20:13 Savaşın bitmesi için Putin'in tek bir şartı var! Peki, Ukrayna'nın cevabı ne olacak?
20:08 Gazeteciden tokat yemişti! Rus yanlısı Ukraynalı milletvekili gözaltına alındı
20:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü! Sosyal medyadan yapılan açıklama dikkat çekti
19:56 Bugün ülkemizde koronavirüs sebebiyle 180 kişi hayatını kaybetti, 38 bin 283 yeni vaka tespit edildi
19:54 Kendisine şiddet uygulayan eşini öldüren Rümeysa Aydın beraat etti
19:46 Sevgilisi anlattı, o da kararını verdi! Dünyaca ünlü futbolcu İslamiyet'i seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 21:29:39. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | İsrail güçleri, Şeyh Cerrah'ta bir Filistinli ile iki yabancı göstericiyi gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement